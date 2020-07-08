2020-07-08T11:14:48+03:00
Москва

Рафик Загрутдинов: в этом году будет введено порядка 100 км дорог

Глава департамента транспорта рассказал, какие участки дорог заработают до конца года
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Проспект Генерала ДороховаПроспект Генерала Дорохова
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Департамент строительства Москвы планирует построить и реконструировать около 65 километров дорог в городе, а также построить новые участки на территории Новой Москвы. Об этом рассказал глава департамента Рафик Загрутдинов.

«Маховик дорожного строительства в городе раскручен. Уверен, что и в этом году будет введено порядка 100 километров. […] До конца года будет введен ряд знаковых объектов, которые значительно улучшат ситуацию в городе», - цитирует Загрутдинов «Российская газета».

По словам главы департамента, благодаря строительству новых участков дорог москвичам будет удобнее добираться из Сколково до Третьего транспортного кольца. Также в скором времени планируется запустить движение по проспекту Генерала Дорохова, Южному дублеру Кутузовского проспекта, по участку от Минской улицы до Третьего транспортного кольца.

Напомним, ранее Загрутдинов рассказал, что Северо-Восточную хорду в столице планируется продлить за МКАД. Эти работы будут завершены уже к 2023 году, передает РИАМО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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