2020-07-08T11:41:04+03:00
Москва

Рафик Загрутдинов рассказал, повлиял ли коронавирус на реновацию

Руководитель департамента строительства сообщил, что сейчас в городе возводят 170 домов
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Программа реновации в Москве проходит плановоПрограмма реновации в Москве проходит плановоФото: Евгения ГУСЕВА
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Распространение коронавирусной инфекции никак не повлияло на проекты по реновации. Об этом рассказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. Он добавил, что с начала года в городе было построено уже шесть домов для расселения пятиэтажек.

«С начала реализации программы передано под заселение 55 домов, в которые переселились более 17 тысяч москвичей. В этом году построили 6 домов, а до конца года намерены передать новоселам еще порядка 29, как и планировали. Чтобы это стало реальностью, сейчас на этих стройплощадках увеличили количество рабочих на 20% по сравнению с прошлым годом», - цитирует Загрутдинова «Российская газета».

Глава департамента добавил, что всего на сегодняшний день в городе на стадии строительства находятся 170 зданий, а еще 90 проектируется.

Напомним, в конце мая в городе прошли очередные публичные слушания по проектам реновации. Во время этих встреч жители районов встретились с проектировщиками и обсудили будущие постройки. Встречи прошли в районах Алтуфьевский, Бабушкинский, Люблино и Покровское-Стрешнево, передает сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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