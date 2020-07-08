Рафик Загрутдинов: в ближайшие три года в Москве построят 39 объектов здравоохранения

8 Июль 2020 2020-07-08T12:14:51+03:00

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В ближайшие три года в рамках программы развития здравоохранения города Москвы в столице планируется построить 39 новых объектов здравоохранения. Об этом сообщил глава департамента строительства Рафик Загрутдинов.

«Это втрое больше, чем за предыдущие три года. Речь идет о самых разноплановых учреждениях. В частности, о новых больничных корпусах, скоропомощных стационарных корпусах, подстанциях скорой помощи, поликлиниках», - рассказал Загрутдинов в интервью «Российской газете».

При этом руководитель департамента отметил, что все новые учреждения будут соответствовать современным стандартам и будут оборудованы по последнему слову техники. В этом году в городе уже сдано в эксплуатацию две поликлиники, еще пять находятся на этапе строительства.

Напомним, ранее в городских поликлиниках массово начали тестировать москвичей на антитела к коронавирусу. Сдать анализ могут все желающие. Эта процедура для жителей города бесплатна, передает телеканал «360».

ИСТОЧНИК KP.RU