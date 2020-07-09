В Подмосковье 13% выпускников закончили школу с медалью

9 Июль 2020 2020-07-09T15:17:51+03:00

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Число обладателей медали «За особые успехи в учении» в Подмосковье превысило четыре с половиной тысячи. Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования региона. Отметим, что это составляет почти 13% от общего числа выпускников региона.

Глава регионального министерства Ирина Каклюгина отметила, что в сравнении с прошлым годом этот показатель вырос примерно на 500 человек.

«В этом году медаль не зависела от результатов ЕГЭ. Ребята уже получили аттестаты и медали по результатам итоговых отметок, а ЕГЭ сдают те, кто планирует продолжить обучение в вузе», - цитирует министра интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Глава ведомства добавила, что при выдаче медалей учитывались оценки по всем предметам за 10 и 11 классы.

Добавим, что в пятницу, 8 июля, выпускники будут сдавать ЕГЭ по базовой математике. В этом году из-за коронавируса абитуриенты гуманитарных направлений могут не сдавать этот предмет. Однако сохранится ли такая тенденция и в будущем, рассказал научный руководитель московского Центра педагогического мастерства Иван Ященко.

«Ни в коем случае! Государство в этом году облегчило жизнь тем выпускникам, которые, например, поступают на гуманитарные специальности. Не сдавая базовую математику, можно больше сосредоточиться на профильных предметах. Но эти ребята, зная, что экзамен будет, на самом деле хорошо учились! И я абсолютно уверен, что экзамен по базовой математике крайне необходим», - цитирует эксперта «Российская газета».

ИСТОЧНИК KP.RU