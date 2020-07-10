Москвичка во время свидания рухнула с открытой веранды ресторана

10 Июль 2020 2020-07-10T12:35:10+03:00

Москвичка упала во время свидания с открытой веранды ресторана Фото: Архив "КП"

Пострадавшая пролетела почти два этажа и только чудом осталась жива

Изменить размер текста: A A

Сотрясением мозга и поездкой в больницу закончилось романтическое свидание для жительницы Москвы. Молодая медсестра одной из больниц упала с открытой веранды ресторана и только чудом осталась жива.

В тот вечер москвичка отправилась с ухажером в грузинский ресторан на Можайском шоссе. Пара расположилась на улице, было не очень жарко, и обстановка настраивала на романтический лад.

Как стало известно сайту mk.ru, официанты предложили столик рядом с краем террасы. Мужчина обратил внимание, что балкон не огорожен и можно запросто упасть вниз, но прогнал от себя дурные мысли.

В какой-то момент пророчество сбылось. Его 36-летняя спутница подвинула стул и оказалась в опасной близости от пропасти. Удержать равновесия девушка не смогла и полетела вниз.

Высота падения составила примерно два этажа. Пострадавшая стукнулась головой об асфальт, а сверху на нее упал тяжелый стул. Почти сразу пострадавшая почувствовала сильную тошноту и головокружение. Все симптомы указывали на сотрясение головного мозга.

Пока кавалер вызывал скорую помощь, официанты попросили оплатить счет и преподнесли бутылку вина, в знак компенсации морального вреда.

От алкоголя пара отказалась и отправилась в больницу. В 67-ую больнице диагностировали черепно-мозговую травму и отправили пациентку на рентген. Но этой процедуры она не дождалась.

Просидев в очереди 2,5 часа, москвичка отправилась домой. Она одна воспитывает двоих детей и оставить их было не на кого.

В скором времени пострадавшая планирует обратиться с жалобой в Роспотребнадзор и другие надзорные организации, так как данная веранда небезопасна для отдыхающих.

ИСТОЧНИК KP.RU