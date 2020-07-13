2020-07-13T10:18:17+03:00
Москва

В парке Северного речного вокзала появится пляжная зона с бассейнами

Здесь появятся три водоема с подогревом, раздевалки и душевые, а также несколько кафе
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В парке Северного речного вокзала откроют три бассейнаВ парке Северного речного вокзала откроют три бассейнаФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Москве появится еще одна новая зона для отдыха и развлечений. В парке Северного речного вокзала планируется открыть пляж и бассейны. Общая площадь благоустройства здесь составит 49 гектаров.

«В ходе работ преобразится не только сама территория парка Северного речного вокзала, но и набережная. Она превратится в комфортное прогулочное пространство, а в южной ее части над водной поверхностью Химкинского водохранилища появится пляж», — цитирует сообщение пресс-службы департамента капитального ремонта Москвы РИАМО.

На территории обустроят огороженную зону отдыха с тремя бассейнами, вдоль воды появятся прогулочные дорожки и кафе.

В настоящее время на территории прокладывают трубы для подачи воды и возводят стены для будущих бассейнов. Ожидается, что водоемы будут оснащены подогревом, чтобы купаться в них можно было даже в прохладные дни, передает Москва 24.

ИСТОЧНИК KP.RU

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