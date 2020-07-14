2020-07-14T10:07:52+03:00
Происшествия

Школьница предсказала себе жизнь до 87 лет и утонула во время купания

Девочке было всего 14 лет
Елена АКИМОВА
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Школьница утонула во время купания в карьереШкольница утонула во время купания в карьереФото: Геннадий БИСЕНОВ
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Жизнь московской школьницы оборвалась во время купания на карьере в подмосковном Красноармейске. Девочке было всего 14 лет, хотя она уверяла всех, что доживет до 87, так подсказали ей звезды.

Школьница увлекалась астрологией и японской культурой. По различным методикам она вычислила свою дату смерти – небеса подсказали девочке, что она проживет долгую жизнь. Ее дата смерти 24 ноября 2093 год, но судьба оказалась неподвластна предсказаниям.

Вскоре после гадания семья отправилась на отдых к водоему. Девочка плавала на надувном матрасе, а мама с папой на берегу следили за младшей дочкой. В какой-то момент родители подняли глаза и увидели, что матрас пуст. Отец бросился в воду и вытащил дочку.

Девочка успела нахлебаться воды и была без создания. Прибывшие врачи скорой помощи не смогли помочь школьнице, она скончалась.

Старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Московской области Ольга Врадий пояснила сайту mk.ru, что по факту смерти девочки проводится проверка.

Ее отец предположил, что дочка, скорее всего, запуталась в тине. Про семью известно, что они приезжие из Узбекистана, жили без происшествий. Девочка хорошо училась в школе, много рисовала, участвовала в самодеятельности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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