2020-07-14T17:03:54+03:00
Общество

Русское Монако: кто предсказал нынешнюю популярность Сочи

После пандемии Краснодарский край стал еще популярнее у отпускников
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Русское Монако: кто предсказал нынешнюю популярность Сочи. Фото: instagram.com/apollonov_ag.Русское Монако: кто предсказал нынешнюю популярность Сочи. Фото: instagram.com/apollonov_ag.
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Ограничение на международные полеты открыли прекрасную возможность увидеть богатство наших краев. Но Андрею Григорьеву-Апполнову не нужен был карантин, чтобы оценить красоту родного города: 20 лет назад Андрей загадал желание, чтобы Сочи стал «русским Монако» и центром притяжения для россиян. И действительно, сегодня Сочи практически не отличается от популярных европейских курортов.

Сочи первым приходит на ум, когда мы хотим вырваться куда-нибудь на выходные, отдохнуть с комфортом, собрать максимум впечатлений и ярких снимков.

Фото: instagram.com/apollonov_ag.

Фото: instagram.com/apollonov_ag.

- Недавно увидел такую картину: гламурные дамы ходили по городу и восторгались: «Вылитый Монако!» И я вспомнил, как говорил об этом пару десятилетий назад!» - рассказывает Андрей Григорьев - Апполонов и добавляет, - в Сочи всегда хочется вернуться, он обладает особой магией. Люди более открытые и жизнерадостные.

Участник группы «Иванушки International» всегда чувствовал огромный туристический потенциал своего родного города, он болел за него душой и по сути сам стал брендом Сочи. В городе даже есть скульптура в его честь – бронзовый «Счастливчик», а в соцсетях запущен масштабный челлендж #потрирыжего! Ведь если мечты «Рыжего» о преображении родного города стали явью, то наверняка исполнятся и заветные желания жителей и гостей курорта.

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