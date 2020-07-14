2020-07-14T23:49:41+03:00
Происшествия

В Москве неизвестный обстрелял детскую площадку

Один из малышей получил ранение шеи
Елена АКИМОВА
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В Москве хулиган стреляет по детской площадке из пневматикиВ Москве хулиган стреляет по детской площадке из пневматикиФото: Артем КИЛЬКИН
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В Москве неизвестный регулярно открывает стрельбу по детской площадке из пневматического оружия. Хулиган целится в детей, которые резвятся на качелях и в песочнице.

Все происходит во дворе дома на Каширском шоссе и уже есть первые жертвы.

Первой была ранена девочка, которая качалась на качелях. Пуля прилетела со спины. Спустя пару дней второй пострадавший – мальчик лет десяти. Пуля прилетела в подростка со спины и попала в шею.

Перепуганные родители обратились в больницу. Врачи сделали рентген. Убедились, что посторонние частички не застряли в теле, наложили повязку и отпустили пациента домой.

Семья мальчика убеждена, что хулиган открыл охоту специально, чтобы прогнать детей с площадки. Закрывать глаза на подобное родители не планируют и намерены попросить помощи в полиции. Ведь не известно, кто станет следующей жертвой хулигана, ведь выстрел может оказаться роковым, сообщает Пятый канал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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