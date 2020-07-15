2020-07-15T10:50:21+03:00
Москва

Синоптики рассказали, когда в Москву вернется тепло

В ближайшие дни в городе будет ветрено и дождливо
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Москвичам предсказали дождливую погодуМосквичам предсказали дождливую погодуФото: Архив "КП"
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Улучшение погоды в московском регионе не стоит ждать раньше субботы. Такой прогноз озвучили специалисты Гидрометцентра.

Так, в среду, 15 июля, москвичей ожидают дожди, местами грозы. В городе возможны порывы ветра до 5-20 метров в секунду. Максимальная температура воздуха не больше 21 градуса.

Похожая погода сохранится и в четверг. На западе региона ожидаются сильные дожди. Днем будет еще прохладнее – до восемнадцати градусов тепла.

В пятницу дожди должны прекратиться, но в городе будет все еще прохладно, воздух прогреется не более чем до 20 градусов. А вот уже в субботу москвичей ждет переменная облачность и +23.

В воскресенье можно рассчитывать на более существенное потепление - до 26 градусов. Осадков также не ожидается, передает «Российская газета» со ссылкой на данные заведующей лабораторией Гидрометцентра РФ Людмилы Паршиной.

Напомним, ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отметил, что нормальную погоду в России ждать не стоит. Из-за перемен климата погода становится все более изменчивой, повышается вероятность опасных явлений, передает сайт «Свободная пресса».

ИСТОЧНИК KP.RU

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