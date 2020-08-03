2020-08-03T15:02:21+03:00
Происшествия

Два человека погибли в аварии с грузовиком в Балашихе

Еще один человек ранен
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В аварии на трассе "Волга" погибли два человекаВ аварии на трассе "Волга" погибли два человекаФото: Дмитрий ПОЛУХИН
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В Балашихе во время столкновения автомобилей погибли два человека. ДПТ с участием грузовой машины и легковушки Toyota Camry произошло на 20-м километре трассы М7 «Волга» в Московской области.

«Произошло попутное столкновение автомобиля Toyota и грузовика. В результате ДТП погибли два человека, еще один получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован», - цитирует сообщение областного управления полиции интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Сообщается также, что результате столкновения погибли водитель и пассажир Toyota, а ранения получил еще один пассажир легковушки.

О состоянии водителя грузовика не сообщается. Известно, что за медицинской помощью он не обращался.

В настоящее время по факту происшествия проводится проверка. Обстоятельства и виновники автоаварии устанавливаются, передает телеканал «360».

ИСТОЧНИК KP.RU

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