В Москве могильщики изрезали десантника, поминавшего сослуживцев
В Новой Москве десантник пострадал на кладбище. ЧП произошло 2 августа в день ВДВ.
52-летний мужчина специально приехал в праздничный день, чтобы почтить память сослуживцев. В своё время он проходил службу в десантных войсках.
Облачившись в тельняшку и берет, мужчина взял бутылку спиртного и пришёл на территорию кладбища «Свинорье». Расположившись среди незнакомых могил, мужчина откупорил алкоголь и начал пить.
В какой-то момент посетителя заметили могильщики и потребовали удалиться. Между сторонами разразился конфликт. В итоге у одного из могильщиков в руках появился нож. Мужчина ударил десантника в правый бок.
Как сообщает сайт mk.ru, после этого могильщики ушли, а раненый десантник отправился к выходу с кладбища. У ворот один из местных жителей заметил окровавленного человека и вызвал скорую помощь.
Кстати, спаситель оказался тоже из ВДВ. Совместно допив оставшуюся водку, новый знакомый дал пострадавшему 1300 рублей на дорогу до Смоленска.
ИСТОЧНИК KP.RU