В Москве кавказец расстрелял защитника девушек в караоке-клубе

Драка произошла у караоке-клуба в Москве Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Стрельбой закончился вечер в караоке-клубе на юго-западе столицы. Двое молодых людей вступились за девушек, к которым приставали уроженцы Кавказа. В итоге обидчики переключили свое внимание с девушек на их защитников.

Как сообщает сайт mk.ru, все произошло в заведении на улице Ясногорской 5 августа. Двое молодых людей от находились в заведении, когда компания кавказцев стала приставать к девушкам, сидевшим за соседним столиком. Объекты внимания явно были не рады такому повороту, и парни вступились за жертв.

Вскоре подоспела охрана заведения и выставила две мужских компании на улицу. У входа в заведение произошла развязка. Сначала началась драка, а потом один из уроженцев Кавказа достал оружие. Он несколько раз выстрелил в противников из травматического пистолета.

В итоге один из пострадавших был ранен в голову, а второй получил удар рукояткой пистолета в лицо. После этого хулиганы скрылись, а очевидцы драки вызвали скорую помощь.

Сейчас полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.