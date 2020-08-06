Стену Цоя в Москве хотят отреставрировать

Стену Цоя хотят отреставрировать Фото: Иван ВИСЛОВ

Стена Виктора Цоя на Арбате нуждается в реставрации, однако ее неопределенный статус мешает провести необходимые работы. Об этом рассказал глава муниципального округа Арбат Евгений Бабенко.

Эксперт отметил, что 15 августа, в годовщину смерти музыканта, у памятника вновь ожидается большое скопление фанатов. И хотя это место значимо для поклонников творчества Цоя, стена не внесена ни в какие реестры достопримечательностей и городских объектов, из-за чего не подложит должному уходу.

«Так как это не является ни памятником, ни чем угодно и не внесено ни в один реестр, то это усложняет реставрацию объекта», - цитирует Бабенко РИАМО.

По словам главы муниципального округа, часть местных жителей высказывается за реставрацию стены, а часть – вовсе хочет ее снести. Однако, несмотря на споры, стена все же существует и нуждается в уходе. Бабенко добавил, что лично бы поддержал общественную организацию, которая бы согласилась привести культурный объект в порядок.