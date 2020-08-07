В Подмосковных электричках две тысячи пассажиров получили предупреждение за отсутствие масок

Пассажиров Подмосковья за три дня оштрафовали на 870 тысяч рублей за отсутствие масок Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пассажиры железнодорожного транспорта Московской области получили более двух тысяч предупреждений за проезд без масок за последние три дня. Об этом сообщили в региональном Минтрансе.

«За три дня, с момента усиления контроля за соблюдением масочного режима на железнодорожном транспорте Московской области, пассажиры получили более двух тысяч предупреждений», - цитирует сообщение ведомства интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Помимо этого сообщается, что 174 человек получили штрафы за несоблюдение масочно-перчаточного режима. Общая сумма штрафов составила 870 тысяч рублей.

Отмечается, что чаще всего нарушения масочного режима выявлялись на железнодорожных станциях Серпухов, Голицыно, Люберцы-1. В Серпухове пассажирам было сделано 660 предупреждений, в Голицыно – более 390, а в Люберцах получили 370 пассажиров, передает РИАМО.