Реконструкцию четырех развязок на МКАД начнут проводить до конца 2020 года

В Москве запланирована реконструкция четырех развязок на МКАД Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве ведется проектирование четырех транспортных развязок на пересечении вылетных магистралей и МКАД. Их реконструкцию планируется начать уже до конца 2020 года.

«Развязку на пересечении с улицей Верхние Поля и улицей Капотня начнем строить осенью, а до конца года выйдем на строительно-монтажные работы на развязках с Осташковским и Алтуфьевским шоссе, а также Липецкой улицей», – цитирует заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочакарева РИАМО.

Он добавил, что за последние годы реконструкции в городе подверглись уже 16 развязок на пересечении МКАД и вылетных магистралей. В рамках этих проектов возведено уже 143 километра боковых проездов, эстакад, разгонных полос и съездов.

Отмечается, что прежние развязки имели недостаток. Если затор начинался на одной из сторон, то вскоре «пробки» образовывались и на всех остальных. Пропускная же способность новых развязок по сравнению со старыми повышается на 30%, передает Москва 24.