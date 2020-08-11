В июле в Москве поженились более 7,3 тысячи пар

В Москве в июле поженились более 7 тысяч пар Фото: Анастасия ШАРОВА

В июле в столице брак заключили 7,3 тысячи влюбленных пар. При этом около 10% церемоний прошли на необычных площадках города.

Исполняющая обязанности начальника Управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева напомнила, что с 23 июня возобновилось проведение торжественных церемоний регистрации брака, а 26 июня прошли первые церемонии на необычных площадках.

«В первый месяц после перехода к прежнему режиму работы поженились более 7,3 тысячи пар — это примерно на 23% меньше, чем в прошлом году. Эта цифра объясняется тем, что многие пары в период пандемии переносили даты регистрации на конец лета и осень», - цитирует Ухаеву РИАМО.

Отмечается, что именно в июле в Москве было заключено больше всего браков с начала текущего года. При этом 70% церемоний прошли в торжественной обстановке. Больше всего регистраций провел Таганский ЗАГС. Также популярностью у москвичей, традиционно, пользовались Кутузовский отдел ЗАГС, Дворец бракосочетания № 1, Шипиловский отдел ЗАГС и Дворец бракосочетания № 5.

Отмечается, что в июле самой популярной датой для заключения брака у влюбленных стало 8 число. В этот день в России отмечают праздник семьи, любви и верности, передает Москва 24