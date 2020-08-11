Пик активности звездопада Персеиды наступит в ночь на 13 августа

Пик активности потока Персеиды состоится в ночь на 13 августа Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Традиционно в конце лета россияне могут наблюдать самый красивый звездопад года. В этом году пик метеоритного потока Персеиды придется в ночь на четверг, 13 августа. По прогнозам экспертов, в этот период космические объекты будут пролетать в небе со скоростью до 100 метеоритов в час.

«Персеиды наблюдаются каждый год с конца июля по конец второй декады августа. Пик метеорного потока приходится обычно на ночь с 12-го на 13-е число. В этом году он ожидается 12 августа с 16.00 по 19.00 по московскому времени. Максимум активности придется на убывающую Луну, поэтому наиболее продуктивные наблюдения будут до полуночи в ночь с 12-го на 13-е число», - цитирует астронома Владислава Монахова интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Эксперт добавил, что помимо этого звездный поток также будет хорошо виден и через день, в ночь на пятницу, 14 августа.

Специалисты Международной метеорной организации отмечают, что даже невооруженным взглядом в небе можно будет увидеть ярко-белые вспышки. Самые продолжительные из них будут светиться по нескольку секунд, передает Москва 24.