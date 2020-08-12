За три месяца москвичей оштрафовали почти на 240 млн рублей за отсутствие масок и перчаток

В Москве продолжаются проверки масочно-перчаточного режима в общественном транспорте Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За последние три месяца пассажиров городского транспорта в Москве оштрафовали почти на 240 миллионов рублей за отсутствие средств индивидуальной защиты. Нарушителям масочно-перчаточного режима в столице выписали порядка 47 тысяч постановлений. Об этом рассказал заместитель руководителя ГКУ «Организатор перевозок» Олег Иванов.

«Три месяца назад в Москве был введен режим обязательного ношения масок и перчаток. На транспорте он действует до сих пор, а за нарушение требований, согласно указу мэра, предусмотрен штраф 5 тысяч рублей. За время действия режима мы проверили более 220 тысяч транспортных средств и выписали более 47 тысяч постановлений на сумму 237,4 млн рублей за отсутствие маски или перчаток», - заявил эксперт.

Иванов добавил, что рейды регулярно проводятся на всех видах общественного транспорта. Контролеры посещают вестибюли, станции и вагоны столичного метро, а также проверяют пассажиров наземного транспорта, передает Москва 24.

Напомним, ранее сообщалось, что темп прироста новых случаев заражения коронавирусом в Москве по сравнению с началом лета значительно снизился. Так, за последние сутки в городе выявили 689 новых случаев COVID-19, что в 4 раза меньше, чем 1 июня, передает РИАМО.