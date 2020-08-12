Власти Москвы назвали основные этапы реновации

Двор дома, построенного по программе реновации на Судостроительной улице столицы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Московские власти назвали сроки основных этапов реновации: первыми квартиры получат почти 170 тысяч человек, живущих сейчас в 930 старых домах.

- Во второй этап - с 2025 по 2028 годы - планируется начать переселение более 1 тысячи 630 домов, а это еще 330 тысяч москвичей, - сообщается на сайте мэра Москвы. - Остальные - около 380 тысяч человек - переедут на третьем этапе, с 2029 до 2032 годов. Тогда планируется расселить более 1,8 тысяч домов. Теперь участники программы реновации смогут спланировать свой переезд, подготовить все необходимые документы, решить, нужно ли им докупать дополнительные квадратные метры или еще одну квартиру.

При составлении графика переселения специалисты учитывали сразу несколько факторов, влияющих на сроки реновации. Во-первых — наличие свободных участков под строительство.

- Кроме площадки для строительства также было важно оценить территорию, на которой расположены сносимые дома, - уточняют специалисты. - Большое внимание уделялось тому, чтобы была возможность организации на месте сноса более благоприятной городской среды с размещением зон отдыха, детских площадок, объектов сопутствующей инфраструктуры с проведением на завершающем этапе комплексного благоустройства.

Эксперты считают, что москвичи, попавшие в первую волну реновации, выигрывают во времени. Но свои преимущества будут и у переселенцев второй и третьей волны. У них будет больше вариантов для выбора нового места жительства.

- Например, возможность получить квартиру в домах ближе к месту привычного проживания за счет строительства жилья на месте снесенных объектов первого этапа, - сообщается на сайте мэра Москвы.

При этом сроки этапов реновации могут еще корректироваться с учетом оперативной обстановки. По словам экспертов, на них могут влиять ход строительства, подбор земельных участков для будущих домов, а также пожелания жителей, мнения которых будут учитываться во время публичных слушаний. Во время подбора площадок для строительства важно найти земельные участки, располагающиеся на максимально близком расстоянии к домам, которые будут снесены. Эти площадки должны соответствовать всем санитарным, эпидемиологическим и экологическим нормам. Кроме того, эксперты учитывают транспортную доступность площадок и возможность строительства рядом с домом машиномест для парковки.

Квартиры для участников реновации в строящихся домах должны быть равнозначными, при этом жильцы коммуналок и общежитий получают отдельные квартиры. Очередникам выделяется жилье на основании норм предоставления жилой площади. При планировании строящихся домов учитываются также варианты с возможным расширением. Так, жильцы, мечтающие переселиться в квартиру попросторнее, смогут докупить квадратные метры или приобрести еще одну квартиру со скидкой за счет схемы докупки.