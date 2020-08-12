Урожай зерна в Подмосковье более чем на 150% превысил показатель прошлого года

В Подмосковье собрали 164 тонны зерновых культур Фото: Николай ХИЖНЯК

Урожай зерновых, зернобобовых и масличных культур в Подмосковье превысил показатель прошлого года на 158%. Об этом рассказали в пресс-службе областного Минсельхозпрода.

«На сегодняшний день в регионе намолочено 164 тысячи тонн зерновых, зернобобовых и масличных культур. Это на 158% больше, чем на этот же период в прошлом году, когда было собрано шестьдесят три с половиной тысячи тонн», - цитирует главу ведомства Андрея Разина интернет-издание «Подмосковье сегодня».

По словам министра, в регионе собрали 135 тысяч тонн озимых пшеницы, ржи, тритикале. Яровых собрано уже более 12 тысяч тонн, а масличных культур – свыше 17 тысяч тонн.

Отмечается, что на сегодняшний день урожай зерна собран на площади почти в 44 тысячи гектаров. При этом осталось еще убрать порядка 155 тысяч гектаров, передает РИАМО.

Всего в 2020 году в Подмосковье планируется собрать более 400 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур.