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Происшествия

Исчезнувшая преподавательница МГУ найдена мертвой в Москве

Женщину обнаружили в квартире на Ленинском проспекте
Елена АкимоваЕленаАкимова
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Стала известна судьба преподавательницы МГУ, исчезнувшей в Москве

Стала известна судьба преподавательницы МГУ, исчезнувшей в Москве

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Стала известна судьба исчезнувшей в Москве преподавательницы МГУ. О пропаже женщины накануне заявили родственники.

Вскоре сотрудницу вуза удалось найти. Стражи порядка вскрыли дверь ее жилплощади на Ленинском проспекте и обнаружили женщину.

Как пишет сайт mk.ru, по предварительным данным, 81-летний старший преподаватель кафедры русского языка для иностранных учащихся гуманитарных факультетов филфака МГУ Инна Александровна Христиансен, умерла от сердечной недостаточности.

Весной скончался еще один заслуженный преподаватель вуза. Мужчина попал в больницу, после падения дома. А уже в медицинском учреждении выяснилось, что у него коронавирус. Спасти преподавателя не удалось.

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