Роман Вильфанд рассказал, почему лето все чаще напоминает осень

В Гидрометцентре прокомментировали переменчивость погоды Фото: Алексей БУЛАТОВ

Большую часть лета погода в Москве была неоднородной. Теплые и даже жаркие дни сменялись прохладой и дождями. С чем связаны такие перепады, рассказали в Гидрометцентре.

«В период вхождения в прогретый воздух северных воздушных масс наступает осенняя погода. Ведь столица, например, расположена ближе к Белому морю, чем к Черному. Поэтому и холодный воздух с арктических морей к нам приходит быстрее», - цитирует научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда «Российская газета».

При этом синоптик добавил, что изменчивой погода была всегда, хотя в последние годы это стало особенно заметно.

«У нас есть архивы, где собрана информация о погоде за последние 140 лет. И раньше лето бывало изменчивым. Но нельзя отрицать и тот факт, что сейчас изменчивость климата стала выше. А нормальной погоды становится все меньше. Следствие - глобального потепления», - подчеркнул эксперт.

Напомним, ранее синоптики пообещали москвичам теплую погоду во вторник, 18 августа. Температура воздуха поднимется в городе до +21…+23 градусов, по области будет +18…+23 градуса. День обещает быть солнечным и безветренным, передает «Свободная пресса».