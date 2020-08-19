Синоптики пообещали москвичам теплый сентябрь

Москвичам пообещали теплый сентябрь Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Погода первого осеннего месяца в этом году будет соответствовать климатической норме или даже превысит ее. В европейской части страны ожидается теплый солнечный сентябрь. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Синоптик добавил, что сильных осадков в сентябре также не ожидается. Однако добавил, что пока прогноз общий, и назвать его точным нельзя.

«В нем можно описать только самые общие контуры или тенденции погодного сценария. Поэтому прогноз получается кратким, отличным от того, какой мы обычно выпускаем в конце каждого месяца. Можно лишь сказать, что это прогноз отрицания холодного сентября», - цитирует метеоролога «Российская газета».

Последние две недели лета также будут теплыми и приятными, пообещали синоптики центра погоды «Фобос».

«Впереди еще две недели лета. Температура незначительно превысит норму. Ожидается 22–25 градусов по Цельсию, местами — до 27. Можно назвать это реабилитацией за те холода и дожди, которые нам периодически подкидывало лето», - цитирует метеоролога Евгения Тишковца газета «Известия».