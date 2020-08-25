Довыборы в Москве пройдут согласно новейшим электоральным трендам

Руководителем штаба по контролю и наблюдению за дополнительными выборами назначен заместитель председателя Общественной палаты Москвы, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. Фото: Тимур ХАНОВ

В Москве приступил к работе штаб по контролю и наблюдениями за довыборами в советы муниципальных депутатов. Общественные наблюдатели будут следить за ходом голосования на участках в столичных районах Марьино и Бабушкинский. В каждом из этих районов жителям предстоит выбрать по два депутата. Это будет первое голосование в Москве, где абсолютно все избиратели при желании смогут сделать свой выбор в онлайн-формате. При этом голосование будет длиться не один, а сразу несколько дней. Ранее подобный формат электронного голосования применялся в столице только в экспериментальном режиме.

Единый день голосования для довыборов в округах Марьино и Бабушкинский назначен на 13 сентября. Однако на деле избирательные участки откроются гораздо раньше. Со 2 по 12 сентября на них смогут досрочно проголосовать горожане, у которых есть на это уважительные причины. Кроме того, 11 и 12 сентября избиратели смогут отдать свой голос онлайн с любого гаджета, имеющего выход в Интернет. Ну а 13 сентября жители Марьино и Бабушкинского района могут проголосовать на участке или дома. В этот день 30 избирательных участков будут работать с 8 утра до 20 часов вечера.

Руководителем штаба по контролю и наблюдению за дополнительными выборами назначен заместитель председателя Общественной палаты Москвы, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, сообщает «Независимая газета». Штаб появился на базе Комиссии по развитию гражданского общества и общественному контролю Общественной палаты столицы. По словам Алексея Венедиктова, в состав штаба войдут 65 наблюдателей.

- Всего 30 участковых избирательных комиссий и две электронные избирательные комиссии, которые сейчас формируются. И соответственно мы сейчас набираем около 65 наблюдателей, по два на каждый участок – один основной, один резервный, – сообщил Венедиктов.

Москвичам предстоит выбрать по 2 депутата для каждого округа. На места народных избранников претендуют 26 кандидатов.

- При этом зарегистрировано было 28 кандидатов, но двое отозвали свои кандидатуры. Отказано в регистрации 11 кандидатам, четверо утратили статус, один кандидат снял свою кандидатуру на этапе регистрации, - рассказал глава Мосгоризбиркома Юрий Ермолов.

Как сообщили представители Мосгоризбиркома, для участия в выборах жителям требуется постоянная регистрация на территории округа № 1 в Марьино или округа № 1 в Бабушкинском районе. Для голосования в онлайн-формате у москвичей должна быть учетная запись на портале mos.ru. Зарегистрироваться на сайте Мосуслуг в качестве избирателя можно до 20 часов 7 сентября.