В Московском зоопарке родились детеныши ската-хвостокола

Четыре детеныша ската-хвостокола родились в Московском зоопарке. Фото: пресс-служба Московского зоопарка

В Московском зоопарке на свет появились четыре детеныша речного ската-хвостокола. Две девочки и два мальчика родились еще в начале лета, однако рассказать посетителям о прибавлении в семействе скатов в зоосаду решили только сейчас.

«В длину они были около 10 сантиметров. Их пол мы определили, когда малышам был примерно месяц. С первых минут жизни скаты абсолютно самостоятельны и не нуждаются в родительском уходе», - цитирует пресс-службу зоосада Москва 24.

Представители зоопарка также добавили, что сейчас малыши уже окрепли и плавают в общем бассейне со взрослыми скатами.

В пресс-службе добавили, что в дикой природе скаты достигают «взрослых» размеров примерно к 3-4 годам, однако некоторый рост продолжается и на протяжении всей последующей жизни. По данным специалистов, скаты- хвостоколы могут достигать 80 сантиметров в длину, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».