Юный зацепер погиб на МЦК от удара током

13-летний мальчишка погиб от удара током на МЦК Фото: Евгения ГУСЕВА

Юный зацепер погиб на МЦК в Москве. Школьника убило током во время опасного развлечения на станции «Нижегородская».

Как стало известно сайту mk.ru, труп парнишки в джинсах и футболке нашли рабочие, бездыханное тело лежало возле платформы. От чего скончался школьник, сразу стало понятно – зацеперы в последнее время стали часто появляться на МЦК. А вот установить личность мальчишки долго не представлялось возможным, так как лицо было сильно обожжено от удара током. Никаких документов при нем не оказалось.

Это произошло 23 августа, а вскоре полицейские получили заявление от жительницы Реутова, об исчезновении сына-школьника. Она рассказала полицейским, что подросток последние пару лет увлекается зацепингом, но она ничего не может сделать. Семья долгое время пыталась вразумить школьника, но он не слушал родных.

Женщина одна воспитывает четырех детей, двое из которых уже совершеннолетние. По образованию она медик, но работает директором магазина.

Стоит сказать, что погибший был на хорошем счету в школе, являлся призером олимпиады по физике, а 1 сентября готовился пойти в 8-ой класс.

Пока полицейские не установили, один ли катался подросток или с компанией.