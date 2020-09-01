Синоптики рассказали, когда наступит «бабье лето»

Синоптики рассказали, когда придет "бабье лето" Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что никаких точных сроков наступления так называемого «бабьего лета» не существует. Теплый период, напоминающий москвичам о лете, может прийти в любой день с период с сентября по начало октября.

Метеоролог добавил, что раньше «бабьим летом» принято было считать наступление осенью теплой и солнечной погоды после затянувшегося ненастья. И наблюдалось такое явление отнюдь не каждый год. Однако позже это понятие стало восприниматься шире и теперь «бабьим летом» принято называть любой период хорошей погоды в начале осени, передает Москва 24.

При этом руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин добавил, что «бабье лето» всегда связано с антициклональным характером погоды. А значит в этом году тепло придет примерно в середине осени. Начало «бабьего лета» наступит, скорее всего, 9-11 сентября, когда над европейской частью России установится антициклон, передает сайт «Свободная пресса».