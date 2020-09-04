Разгуляй в Москве: «Комсомольская правда» объявила радиомарафон ко Дню города

Веселый разгуляй устраивает радио «Комсомольская правда». Фото: КП

Радио «Комсомольская правда» сообщает о предстоящем музыкальном радиомарафоне, посвященном Дню города Москвы. Он пройдет 5 сентября 2020 года с 13.00 до 17.00 по мск времени на радиостанции «КП» и на сайтах radiokp.rukp.ru и kp.ru, а также в официальных сообществах «КП» в соцсетях. Будем отмечать День города!

Гостями праздничного эфира станут: Вячеслав Фетисов, Алексей Кортнев, Тина Канделаки, Группа 7Б, Вадим Самойлов, Ирина Роднина, Лев Лещенко, Светлана Хоркина, Василий Лановой, Родион Газманов, Гоша Куценко, Тутта Ларсен, Борис Грачевский, Антон Шипулин, Аскольд Запашный, Никас Сафронов, Юрий Грымов и многие другие.

Москва любит праздновать свой день рождения широко и красиво. Поэтому радио «Комсомольская правда» приглашает всех присоединиться к веселому разгуляю прямо в эфире.