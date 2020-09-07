В Москве параплан рухнул с высоты трехэтажного дома

Параплан упал из-за порыва ветра

Трагедией закончился полет на параплане в Новой Москве. Порывом ветра повредило крыло у летательного аппарата, в итоге пилот и пассажир рухнули на землю с высоты трехэтажного дома.

Все случилось 6 сентября около деревни Филино. В тот вечер молодой человек вместе с девушкой приехали полетать на параплане – это был развлекательный полет, билеты на двоих они приобрели за четыре тысячи рублей.

Первым летал 34-летнйи парень. Параплан поднялся на 50-метровую высоту и находился в воздухе шесть минут, а когда началось снижение, то сильный порыв ветра согнул мягкое крыло.

- Была аварийная посадка примерно с высоты трехэтажного дома. Инструктор и пассажир сильно пострадали, - рассказала сайту mk.ru очевидица происшествия.

У 45-летнего пилота перелом позвоночника, обеих рук, травма головы, а у пассажира сломан позвоночник, травма живота и перелом пятки. Сейчас оба мужчины в реанимации.

Коллеги инструктора уверены, что он выполнял полет правильно, но погодные условия нельзя было предугадать. Для того, чтобы расправить крыло, не хватило высоты полета.