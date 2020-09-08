Северный речной вокзал в выходные посетили 19 тысяч человек

В Москве открылся Северный речной вокзал. Фото: Сергей Киселев/АГН "Москва"

В минувшие выходные, Северный речной вокзал и прилегающий к нему парк посетили почти 19 тысяч человек. Об этом рассказали в пресс-службе Мосгортранса.

Парк Северного речного вокзала был открыт после реконструкции в День города, 5 сентября. На торжественной церемонии присутствовал мэр столицы Сергей Собянин.

«Скоро «порт пяти морей» привлечет еще больше внимания и обязательно заслужит любовь москвичей», — заявили в пресс-службе.

В рамках реставрации в парке вокзала были воссозданы и отреставрированы исторические фонтаны и скульптуры. Зданию реставраторы вернули первоначальный вид, сохранив оригинальные элементы и детали декора, передает Москва 24.

Также во время ремонта в порту были отреставрированы все причалы. Для отдыха и развлечения посетителей в парке оборудовали одиннадцать детских и спортивных площадок, передает РИАМО.