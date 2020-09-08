В Подмосковье собрали порядка 400 тысяч тонн зерна

Четыреста тысяч тонн зерна собрали в Подмосковье Фото: Николай ХИЖНЯК

В Московской области аграрии собрали уже порядка 400 тысяч тонн зерновых и зернобобовых. Об этом сообщил Минсельхоз Подмосковья.

«На сегодняшний день в регионе валовый сбор зерновых и зернобобовых культур составляет триста девяносто восемь тысяч тонн. Это почти на семьдесят тысяч тонн больше, чем на аналогичную дату в прошлом году», - приводит сообщение главы ведомства Андрея Разина интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В частности, аграрии собрали около 263 тысяч тонн озимой пшеницы, ржи и тритикале и более 135 тысяч тонн яровых зерновых культур. Таким образом, средняя урожайность составляет 38,1 центнера с гектара, а у яровых – около 32 центнеров.

По словам главы Минсельхоза, на сегодняшний день зерно в области убрали уже на 112 тысячах гектаров, масличные - на 13 тысячах. При этом темпы сбора урожая в этом году так же выросли. Этой осенью собрали уже 34 тысячи тонн против 6,8 тысячи тонн на 2,7 тысячи гектаров в 2019 году.