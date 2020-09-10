В Москве безработный ограбил 12-летнюю школьницу

Полиция поймала преступника Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве 32-летний мужчина ограбил школьницу. Двенадцатилетняя девочка гуляла со своей подругой, когда неизвестный подошел к ней и ловко выхватил из рук телефон. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по городу Москве.

Мать потерпевшей рассказала, что инцидент произошел на Зеленодольской улице. По ее словам, мужчина подошел девочкам, когда они сидели на скамейке. Он грубо вырвал телефон из рук школьницы и скрылся в неизвестном направлении.

Позже полиции удалось задержать преступника на улице Федора Полетаева. Однако к этому времени он уже успел продать похищенный телефон и потратить все вырученные деньги.

Вором оказался 32-летний безработный житель Москвы. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде. По факту происшествия полиция завела уголовное дело, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».