Экологи призвали не есть «необычно вкусный» краснокнижный гриб. Фото: https://mep.mosreg.ru/

Эксперты из подмосковного Минэкологии объяснили, почему нельзя есть гриб ежовик коралловидный. Жителей призвали внимательнее относиться к публикациям о невероятной пользе и вкусовых качествах гриба. На деле эта информация сильно преувеличена, а в некоторых случаях продукт может принести массу проблем.

Но прежде, чем убедиться во вкусовых качествах гриба на личном опыте, стоит помнить, что он занесен в Красную книгу Московской области.

- То есть, сбор ежовика коралловидного запрещен. Если у грибника заметят данные грибы, то ему грозит штраф, - цитирует Подмосковье сегодня сообщение пресс-службы ведомства.

Помимо этого, продукт является сильным аллергеном. Условно съедобными можно назвать только молодые грибы, но из-за желающих их попробовать, ежовика коралловидного осталось очень мало в лесах.

- Гриб образует плодовые тела только с июля по сентябрь. По данным исследований, ежовик богат клетчаткой и хитином, поэтому он плохо переваривается. К тому же, гриб может быть сильнейшим аллергеном», - сообщили специалисты.