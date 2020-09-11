На москвичку рухнул потолок вместе с рабочим Фото: Геннадий БИСЕНОВ

28-летняя москвичка оказалась в больнице после того, как на нее рухнул потолок вместе с рабочим. В доме в центре Москвы шел ремонт, и ветхие перекрытия не выдержали нагрузки.

Все произошло в коммуналке в Печатниковом переулке. Работники управляющей компании уже несколько дней вели ремонт крыши в доме 1917 года постройки. Жильцы рассказывают, что долбили и день, и ночь, и даже в выходные. А 11 сентября, в день когда случилось ЧП, грохот стал совсем невыносим.

- Сегодня мы все собрались на общей кухне, так как над нами жутко гремело. Люстры начали качаться, а по потолку пошли трещины, - рассказывает сайту mk.ru одна из жительниц дома.

Люди стали обсуждать, как бы потолок не провалился, и в этот момент произошло обрушение.

- Услышали крик. В одной из комнат была соседка, она лежала на кровати и что-то там смотрела на телефоне, когда внезапно сверху на нее упал кусок потолка с рабочим вместе, - рассказывает женщина.

На девушку рухнул 24-летний сотрудник управляющей компании, он сильно расшиб колено, а хозяйка получила травму головы.

Сейчас на месте провала кладут настил, чтобы не допустить протечек. Полицейские проводят проверку.