Малому бизнесу Москвы помогут поднять выручку

До 1 октября в столице проводится прием заявок на участие в бизнес-акселераторах от правительства Москвы. Такие бесплатные городские программы помогут улучшить бизнес-показатели компании.

Для столичных предпринимателей MBM.MOS (ГБУ «Малый бизнес Москвы»), подведомственный Департаменту предпринимательства и инновационного развития города Москвы, запускает две новые программы акселераторов - в сфере спортивного бизнеса и социальных проектов.

"В акселераторе социальных проектов могут принять участие московские компании и индивидуальные предприниматели, работающие по направлениям экологии, здравоохранения, недвижимости, трудоустройства, безопасности, дошкольного образования, социальной адаптации и ухода за пожилыми людьми и инвалидами, образования и спорта, - рассказал руководитель московского Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин. - Обязательное требование к претендентам - наличие первых продаж и присутствие не менее трех человек в команде".

В программах с участниками будут работать трекеры - опытные эксперты в областях управления персоналом, финансов, маркетинга, продаж и экономики проектов.

"Бизнес-акселераторы MBM.MOS уже помогли десяткам предпринимателей найти новые возможности для ускорения роста бизнеса, увеличения выручки и оптимизации бизнес-процессов", - поделился генеральный директор "Малого бизнеса Москвы" Андрей Железняков.

Заявку на участие в бесплатных акселераторах можно оформить до 1 октября 2020 года по ссылке.

Там же можно узнать об условиях программ.