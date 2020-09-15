Бабье лето отменяется: конец сентября и начало октября в Москве будут холоднее обычного

Синоптики прогнозируют дожди и похолодание в Москве Фото: Алексей БУЛАТОВ

Конец сентября и начало октября в Московском регионе будут непривычно холодными. Об ухудшении погоды москвичей предупредили метеорологи. Также специалисты отмечают, что скоро в столичном регионе начнутся затяжные дожди.

«По долгосрочным прогнозам, остаток сентября и первая половина октября будут холодными – на 2–3 градуса ниже положенного по климату – и дождливыми – 100–120% осадков», - цитирует сообщение синоптиков Москва 24.

В городе и по области похолодает уже в конце текущей недели. В ближайшие выходные температура воздуха опустится до 8-13 градусов тепла. Такая же ненастная, холодная погода ждет москвичей и в начале следующей недели.

Помимо этого Гидрометцентре добавили, что в ближайшие дни в столичном регионе ожидается частая смена воздушных масс, что приведет к переменчивой погоде и скачкам атмосферного давления, передает «Свободная пресса».