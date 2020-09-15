Харитонов победил Уильямса вопреки прогнозам Емельяненко. Фото предоставлено пресс-службой BY.

В минувшую пятницу в Химках прошел вечер профессионального бокса, в главном поединке которого дебютировал Харитонов. Накануне боя россиянина с британцем Дэнни Уильямсом другой боец, Александр Емельяненко, выступил в роли «пророка» и предсказал неминуемое поражение своему неприятелю.

- Все знают, как я «люблю» Харитонова. Я не вижу в нем бойца, - заявлял журналистам Александр. - Он, скорее, мешок, который выходит не драться, а получать по морде. Он даже больше раунда не протянет, я в этом практически уверен.

Но находящийся в прекрасной физической форме Сергей Харитонов уверенно лидировал на протяжении всей встречи и логично завершил бой победой. А после поединка этого не поскупился на слова и ответил Емельяненко, резко высказавшись о его физической форме…

Напомним, история непростых взаимоотношений спортсменов после боя в сентябре 2006 года, когда Емельяненко победил Харитонова техническим нокаутом в первом раунде. Но если тогда спортсмены обменивались словесными шпильками в адрес друг друга, то с недавних пор дело дошло до прямых оскорблений.

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