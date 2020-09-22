В Подмосковье полиция задержала подозреваемых в краже контрафакта на 10 млн рублей

В Подмосковье задержали троих воров Фото: Михаил ФРОЛОВ

Змеиную кожу, полудрагоценные камни, табак для кальянов и другие экзотические и дорогостоящие товары похитили со склада конфискованных товаров в Московской области. Общий материальный ущерб составил более 10 миллионов рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

«В мае 2015 года организация заключила контракт с одной из компаний на услугу по хранению конфискованного имущества. Злоумышленники, в состав которых входили руководители фирмы-подрядчика, совершили хищение со складов вверенного им на хранение товара. Общий ущерб составил свыше 10 миллионов рублей», - цитирует сообщение главка интернет-издание «Подмосковье сегодня».

По факту происшествия заведено уголовное дело о присвоении и растрате. Полиции уже удалось задержать троих подозреваемых. Ими оказались мужчины в возрасте от 33 до 55 лет.

В полиции добавили, что при обыске в квартире подозреваемых были найдены свертки со змеиной кожей, пять чемоданов с полудрагоценными камнями, а также бижутерия, посуда и многое другое. В результате, изъятые предметы были вывезены на шести грузовиках.

В настоящее время двух фигурантов дела оставили под домашним арестом, а еще одного заключили под стражу.