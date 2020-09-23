В Подмосковье открылся Музыкальный колледж имени Прокофьева

Народный артист России Игорь Бутман Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

За несколько месяцев до своего юбилея в подмосковном городе Пушкино открылся Музыкальный колледж имени Прокофьева. Учебное заведение открылось в новом корпусе, в старом здании четыре года назад случился пожар, и оно сильно пострадало.

На церемонию торжественного открытия музыкального колледжа приехал народный артист России Игорь Бутман. Вместе с музыкантом ученики колледжа исполнили песню «Подмосковные вечера».

«Здесь, в замечательном колледже, вы получите знания, будете играть, выступать. Потом поедете в область, Москву, Петербург, а затем увидите и весь мир! Перед вами откроется огромный мир музыки, счастья и искусства. Я желаю вам всего самого доброго и побед», - торжественно заявил Игорь Бутман.

Отмечается, что в Пушкино не только построили новое здание для талантливых ребят, но оборудовали все классы современными музыкальными инструментами, передает телеканал «360».

Напомним, ранее министр культуры Московской области Елена Харламова рассказала, что под крышей колледжа также будет работать и детская школа искусств. Такая интеграция поможет сохранить преемственность и единый цикл обучения детей и подростков, пишет РИАМО.