Москвичей ждут последние теплые выходные сентября

Бабье лето в Москве продлится до конца недели Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В столичном регионе установилась теплая и сухая погода. Синоптики обещают, что бабье лето будет радовать местных жителей, как минимум, до конца недели.

«На просторах Среднерусской равнины будет господствовать антициклон, который подарит жителям Московской области идеальную погоду. Мы ее называем «миллион на миллион», когда на небе ни облачка, небо синее и дует легкий южный ветер», - цитирует специалиста Центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Синоптик отметил, что новью температура воздуха может опускаться до 7-12 градусов, зато днем будет подниматься до 23. Такой показатель считается на 5-7 градусов выше нормы и соответствует скорее июлю или августу, чем концу сентября.

При этом уже на следующей неделе москвичей ждет возвращение прохладной и дождливой погоды.

«Похолодание начнется с понедельника. Погода станет более облачной и дождливой. Максимальная температура в городе будет в пределах 16–17 градусов», - цитирует главного специалиста Московского метеобюро Татьяну Позднякову Москва 24.