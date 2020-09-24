В Москве закрыли два крупных супермаркета – «Перекрёсток» и «Магнолия»

Супермаркеты торговых сетей «Перекресток» и «Магнолия» были закрыты в четверг, 24 сентября в Москве за нарушение перчаточно-масочного режима. По словам руководителя департамента торговли и услуг столицы Алексея Немерюка, магазины прекратили работу после рейда сотрудников Роспотребнадзора.

- Хотелось бы еще раз напомнить, что масочно-перчаточный режим в Москве не отменен и продолжает действовать как в транспорте, так и на предприятиях торговли и других объектах, - подчеркнул Немерюк. - Сотрудниками Роспотребнадзора и департамента торговли регулярно проводятся рейды, выявляются предприятия, которые недобросовестно к этому относятся, где сами сотрудники не соблюдают эти требования и не требуют этого от своих посетителей. Сегодня еще несколько крупных магазинов торговых сетей «Перекресток» и «Магнолия» прекратили свою деятельность по решению Роспотребнадзора из-за несоблюдения масочно-перчаточного режима.

По словам Алексея Немерюка, за отсутствие перчаток и масок у продавцов и покупателей в Москве уже закрыли 43 торговых точки. Срок, в течение которого магазины будут закрыты, определяет суд. По закону, максимально он составляет 90 дней. Как уточнил главный специалист-эксперт территориального отдела Роспотребнадзора по ЮВАО Москвы Петр Майоров, альтернативой приостановке торговли может быть штраф.

- В магазинах сетей «Перекресток» и «Магнолия» был полностью нарушен дезинфекционный режим, кассиры обслуживают покупателей без масок и перчаток, - рассказал Майоров.

В закрытых Роспотребнадзором супермаркетах также не было дезинфицирующих средств в подсобных помещениях, отсутствовал запас масок и перчаток, не проводилась уборка и обеззараживание воздуха специальными ультрафиолетовыми лампами.

- Процессуальные документы о временном запрете действия данной организации сегодня вручены представителям данных торговых организаций, теперь будем передавать материалы дела в суд, - подчеркнул Майоров.

Напомним, масочный режим в столице действует с 12 мая. В магазинах, торговых центрах, в общественном транспорте и публичных местах следует обязательно носить маску и перчатки, сообщил сегодня официальный сайт мэра Москвы. По-прежнему необходимо соблюдать социальную дистанцию — она составляет полтора метра. При проявлении первых симптомов ОРВИ сотрудники предприятий и организаций должны покинуть свои рабочие места и обратиться за медицинской помощью. Чтобы вернуться на работу, им необходимо предоставить больничный или справку от врача.