В Одинцово на переезде автомобиль столкнулся с электричкой

В Одинцово электричка столкнулась с автомобилем Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

На переезде в Одинцово электричка столкнулась с автомобилем. Железнодорожная авария произошла днем в четверг, 24 сентября.

В службу спасения и в полицию обратился очевидец. По его словам, около часа дня на нерегулируемом переезде в подмосковном Одинцово столкнулись автомобиль Toyota RAV4 и пригородный электропоезд. Авария произошла на перегоне между станциями Барвиха и Ильинская, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В МЧС отметили, что электричка следовала по маршруту Москва–Усово. В результате происшествия, движение на этом направлении было временно нарушено. Задержка поездов составила около пятнадцати минут.

Сообщается, что в результате аварии машинист и пассажиры электрички не пострадали. Травмы получил водитель автомобиля. Подробности о его состоянии не сообщаются. Также неизвестно, потребовалась ли ему госпитализация после про дорожного происшествия, передает газета «Известия».