Ряд сетевых магазинов закрыли за нарушение масочно-перчаточного режима в Москве

В Москве ряд крупных магазинов закрыли за нарушение масочно-перчаточного режима Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Москвы приостановили работу нескольких крупных сетевых магазинов за нарушение масочно-перчаточного режима, сообщил журналистам в четверг первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, руководитель департамента торговли и услуг города Москвы Алексей Немерюк.

"Сегодня еще несколько крупных магазинов .... прекратили свою деятельность по решению Роспотребнадзора из-за несоблюдения масочно-перчаточного режима", - сказал Немерюк.

Работа организаций и индивидуальных предпринимателей, чьи работники нарушают санитарные правила, может быть приостановлена на срок до 90 суток, сообщает ТАСС.

"В данных магазинах был полностью нарушен дезинфекционный режим: обслуживают покупателей без масок и перчаток, отсутствуют дезинфицирующие средства в подсобных помещениях, отсутствует масочно-перчаточный запас, то есть он не представлен", - рассказал главный специалист-эксперт территориального отдела Роспотребнадзора по Юго-Восточному административному округу Петр Майоров.

Он отметил, что для того, чтобы восстановить работу точки, нужно представить документы, подтверждающие "исправление ситуации". Майоров также подчеркнул, что рейды по столице будут продолжаться и дальше. Всего, по словам специалиста, было закрыто более 43 предприятий.

Все посетители магазинов и общественных заведений должны носить средства индивидуальной защиты. Представители заведений могут отказать посетителям в обслуживании, если у него нет маски и перчаток.

"Конечно, силой надеть на покупателя маску сотрудник магазина не может и не должен: если посетитель не согласен надеть СИЗ, администрация магазина, не вступая в конфликт с нарушителем, вправе вызвать полицию", - добавил он.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса властями был введены правила, согласно которым граждане России должны соблюдать масочно-перчаточный режим и социальное дистанцирование, для минимизации распространения коронавируса.