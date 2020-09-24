Мэрия Москвы попросила 5 тысяч компаний перевести сотрудников на «удаленку»

Власти Москвы рекомендовали руководителям столичных компаний превести сотрудников на "удаленку". Фото: Иван МАКЕЕВ

Мэрия столицы попросила руководителей более 5 тысяч компаний перевести сотрудников на дистанционный режим работы. Письма с рекомендациями мэра Москвы Сергея Собянина отправить персонал на «удаленку» все работодатели получат в ближайшее время. Об этом журналистам 24 сентября сообщил первый заместитель руководителя пресс-службы мэра столицы Борис Булай.

- Мера направлена на то, чтобы максимально ограничить людей от контактов, и направлена на безопасность граждан, - подчеркнул Борис Булай.

Письма от мэра Москвы с просьбой вернуть сотрудников на удаленный режим работы уже получили компании Сбербанк, «Яндекс» и «Ростех». Рекомендации правительства столицы связаны с резко увеличившимся числом новых заболевших коронавирусом. По данным оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19, за последнюю неделю число госпитализированных с диагнозом «коронавирусная инфекция» в Москве выросло на 30%. Только за последние сутки в столице выявлено 1050 новых пациентов с COVID-19.

Ранее 24 сентября о ситуации с распространением коронавируса в Москве рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее словам, за весну город накопил большой опыт борьбы с COVID-19, и сейчас ситуация остается под контролем.

- Создан необходимый коечный фонд, который готов к разворачиванию в любой момент. Все клиники имеют необходимое медицинское оборудование, а также необходимые лекарственные препараты, - отметила Анастасия Ракова.

С приходом осени заболеваемость растет во всем мире, и Москва, к сожалению, не исключение.

- Мы внимательно следим за тем, как развивается ситуация с коронавирусной инфекцией в мире, и видим, что во многих регионах, в том числе и в Европе, фиксируется увеличение количества вновь выявленных инфицированных коронавирусной инфекцией, - рассказала Ракова. - Увы, такая же негативная тенденция отмечается в последнее время и в Москве. Сегодня мы перешли психологический рубеж - более тысячи вновь выявленных инфицированных коронавирусной инфекцией. Негативная тенденция у нас прослеживается и в части госпитализации людей с коронавирусной инфекцией. Только за последнюю неделю ежедневное количество госпитализируемых увеличилось примерно на 30%.

Анастасия Ракова призвала москвичей соблюдать масочный режим и беречь близких, особенно людей старшего возраста.

Напомним, масочный режим в Москве введен 12 мая и действует до сих пор. В публичных местах — магазинах, торговых центрах, общественном транспорте — необходимо обязательно надевать маску и перчатки. Соблюдение социальной дистанции остается непременным условием на улице и в людных местах: необходимо держаться на расстоянии не менее полутора метров от других людей. При проявлении первых симптомов ОРВИ сотрудники предприятий и организаций должны покинуть свои рабочие места и обратиться за медицинской помощью. Чтобы вернуться на работу, им необходимо предоставить больничный или справку от врача.