Москвичам пообещали продолжение бабьего лета в начале октября

Бабье лето в Москве продлится до конца недели Фото: Евгения ГУСЕВА

В понедельник, 28 сентября, москвичей ждет непривычно прохладная погода. После теплых выходных, в городе будет свежо, температура воздуха не поднимется выше 12-17 градусов, местами ожидаются дожди.

Зато уже со вторника, в столичный регион вернется бабье лето и до конца недели в городе снова будет тепло и солнечно.

«Ухудшение погоды продлится не долго, и уже со вторника начнется «реинкарнация» бабьего лета», - цитирует ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца РИАМО.

Ожидается, что в конце сентября и в первые дни октября в Москве будет тепло, сухо и солнечно. Температура воздуха поднимется до 18-20 градусов. Ночи в столице также будут теплые и комфортные, 5-10 градусов тепла.

«Столь длинное бабье лето – весьма редкое явление на территории Московского региона в сентябре-октябре», - отметил Тишковец.

В Гидрометцентре добавили, что установившаяся погода в столичном регионе на 5-6 градусов превышает температурную норму, передает Москва 24.