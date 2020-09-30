«Стартап-школа МБМ» ждет в свои ряды новых слушателей

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В условиях режима самоизоляции с весны 2020 года «Стартап-школа МБМ» перешла на работу в онлайне в формате курса по антикризисному менеджменту.

«Стартап-школа МБМ» разработана командой MBM.MOS (ГБУ «Малый бизнес Москвы»), подведомственного Департаменту предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

«Во время этого пятидневного обучающего интенсива эксперты-практики делятся опытом с участниками проекта; а работа в кругу единомышленников помогает слушателям тестировать и дорабатывать бизнес-идею», – рассказал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Слушателем программы может стать любой, кто хочет открыть своё дело в Москве, старше 16 лет. С 28 сентября пятидневный интенсив для начинающих предпринимателей вновь открыл свои двери слушателям в офлайне. Обучение будет проходить по будням в группах до 30 человек. Для всех участников обязательно ношение гигиенической маски и перчаток, а также соблюдение социальной дистанции на расстоянии не менее 1,5 метра. Новые потоки будут проходить каждую неделю на различных площадках, из которых можно выбрать удобную именно для вас.

«Мы выделили основные темы для начинающих предпринимателей – командообразование, нетворкинг и тестирование идей, бизнес-моделирование, бизнес-планирование, маркетинг – и сформировали программу из 10 модулей, освоение которых позволит разобраться в тонкостях запуска своего дела в Москве, - поделился генеральный директор «Малого бизнеса Москвы» Андрей Железняков. - В последний день обучения участники разрабатывают и защищают свой проект».

Регистрация на портале MBM.MOS.RU в разделе «Программы обучения».