Какие улицы перекроют в Москве во время полумарафона "Моя столица" 4 октября, рассказали в Дептрансе

В Москве перекроют Университетскую площадь Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Движение на некоторых улицах Москвы в воскресенье, 4 октября, будет перекрыто из-за проведения полумарафона "Моя столица". В частности, движение транспорта запретят на улице Косыгина и Университетской площади.

Уточняется, что из-за соревнований будет перекрыто 3 участка. С 12:00 3 октября и до 20:00 4 октября будет запрещен проезд транспорта по парковочному карману на Университетской площади. Непосредственно в день полумарафона до 20:00 также нельзя будет ездить по самой Университетской площади. Дополнительно с 7:00 до 18:00 будет закрыта улица Косыгина на участке от Мосфильмовской улицы до проспекта Ленина, сообщает Telegram-канал "Дептранс. Оперативно".

Напомним, полумарафон "Моя столица" - это завершающий этап серии забегов «Бегом по Золотому кольцу». Общая дистанция предстоящего забега составит 21,1 км. Также в рамках спортивного события будут организованы забеги на 10 км. Как ранее сообщал сайт kp.ru, в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, участники забегов этого года будут соблюдать особые правила.