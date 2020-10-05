В ЦДМ на Лубянке прошла проверка соблюдения масочного режима

ЦДМ на Лубянке может быть оштрафован на 500 тысяч рублей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Специалисты столичного Роспотребнадзора 5 октября проверяли один из крупнейших детских торговых центров Москвы - Центральный детский магазин на Лубянке.

- Сегодня специалистами управления Роспотребнадзора по Москве был осуществлен осмотр детских магазинов, расположенных в Центральном детском магазине на Лубянке. В ходе осмотра выявлены нарушения перчаточно-масочного режима, отсутствие рециркуляторов, - сообщила журналистам заместитель начальника отдела надзора за услугами и товарами для детей и подростков управления Роспотребнадзора по Москве Ольга Куликова.

За несоблюдение масочного режима ЦДМ на Лубянке могут оштрафовать на сумму до полумиллиона рублей.

Ранее московский Роспотребнадзор закрыл супермаркеты торговых сетей «Перекресток» и «Магнолия». Работа магазинов также была прекращена из-за нарушения перчаточно-масочного режима.

- Сотрудниками Роспотребнадзора и департамента торговли регулярно проводятся рейды, выявляются предприятия, которые недобросовестно к этому относятся, где сами сотрудники не соблюдают эти требования и не требуют этого от своих посетителей, - отмечал ранее руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.

Напомним, масочный режим в столице действует с 12 мая. В магазинах, торговых центрах, в общественном транспорте и публичных местах следует обязательно носить маску и перчатки. По-прежнему необходимо соблюдать социальную дистанцию — она составляет полтора метра. При проявлении первых симптомов ОРВИ сотрудники предприятий и организаций должны покинуть свои рабочие места и обратиться за медицинской помощью. Чтобы вернуться на работу, им необходимо предоставить больничный или справку от врача.