Коронавирус в Москве, последние новости на 7 октября 2020 года: Мэр столицы рассказал о ситуации с COVID-19 в городе

Число инфицированных коронавирусом в Москве за сутки возросло на 4082 человека Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Коронавирус в Москве, последние новости на 7 октября 2020 года. Мэр Сергей Собянин рассказал, что ситуация с COVID-19 в городе с каждым днем сложнее и драматичнее. Он объяснил, что новые ограничения в столице введены, потому что к рекомендациям врачей прислушиваются далеко не все. Кроме того, по его словам, "более 25 процентов новых заболевших коронавирусом в Москве – пенсионеры, и лишь 10-15 процентов из них заражается от членов семьи".

Градоначальник также напомнил, что количество госпитализированных пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 сегодня превысило одну тысячу человек, установив новый негативный антирекорд.

Между тем, мошенники предлагают москвичам купить в интернете справку об отсутствии коронавируса. За документ просят всего одну-две тысячи рублей, а нужное заключение присылают в электронном виде через WhatsApp, Telegram или с помощью курьера. Кстати, «продавцы» обещают, что такой документ, оформленный на английском языке, подойдет для выезда за границу.

- Мошенники утверждают, что имеют доступ к базе лаборатории «Гемотест», даже предлагают проверить подлинность справки по QR-коду. Но вот попадает клиент вовсе не на сайт лаборатории, а на его двойник с адресом gemotest.com.ru, где отражена вся нужная информация, - предупредили в Главном управлении региональной безопасности Московской области.

Как писал сайт kp.ru, число инфицированных коронавирусом в Москве за сутки возросло на 4082 человека. Всего же с начала вспышки заболевания COVID-19, по последним данным сайта стопкоронавирус.рф, в столице зафиксировано уже 311559 случаев заболевания коронавирусной инфекцией с подтвержденным диагнозом.

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